В школе города Чехова начался капитальный ремонт

В учебном заведении в городе Чехов возобновились работы по капитальному ремонту. Рабочие демонтируют старые и прокладывают новые внутренние инженерные коммуникации. Об этом сообщил начальник строительного участка подрядной организации Андрей Мамедов.

Строители удаляют поврежденные короба, лотки, кабель-каналы и провода, чтобы заменить их на современное и надежное оборудование. Благодаря обновлению слаботочных систем в школе заработают системы связи, видеонаблюдения, пожаротушения, охранной сигнализации, мультимедиа и контроля доступа.

Также в здании обновят инженерные сети отопления, водоснабжения и канализации. Рабочие завершают стяжку наливных полов на первом этаже, удаляют старые и поврежденные материалы и конструкции в актовом зале и на лестницах. Производят вентиляцию помещений, вывозят строительные отходы. Капитально ремонтируют кровлю и фасад.

В школе заменят оконные блоки и двери, приведут в порядок входную группу. Установят новую мебель и оборудование, создадут доступную среду для инвалидов и маломобильных групп населения. Дворовую территорию благоустроят и озеленят.

Учебное заведение включили в госпрограмму Московской области «Строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры». Проект финансируют из регионального бюджета. Модернизацию проводят 26 рабочих и три инженера. Работы контролирует местная администрация и ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства» (ДЗКС). Подрядчику поставили задачу закончить реконструкцию к началу сентября 2026 года.