В школе деревни Мокрое завершат капитальный ремонт к 1 сентября

В деревне Мокрое Можайского района в здании школы «Созвездие Вента» полным ходом идет капитальный ремонт. Специалисты уже провели обследование состояния здания и выполнили большой объем работ. Подрядчики сделали демонтаж, возвели новые перегородки, проложили канализацию и укрепили основание здания. Стены полностью оштукатурены.

Сейчас рабочие меняют окна и строят новую крышу. На втором этаже завершена стяжка пола, а на первом подобные работы ведутся в столовой и спортзале. На объекте трудятся 30 специалистов и задействовано 4 единицы спецтехники.

Школа «Созвездие Вента», построенная в 1969 году, претерпит значительные изменения к 1 сентября. Планируется закупка новой мебели, обновление материально-технической базы и благоустройство прилегающей территории. Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры Московской области».

Школа является важным социальным объектом для нескольких населенных пунктов: ее посещают дети из деревень Мокрое, Митьково, Вышки и Некрасово.