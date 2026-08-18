В школах Солнечногорска стартует пилотный проект по цифровой грамотности

С 1 сентября 2026 года в семи школах городского округа Солнечногорск начнется реализация пилотного проекта «Киберурок». В рамках проекта занятия по цифровой грамотности будут включены в расписание. По одному классу из каждой параллели, с первого по одиннадцатый класс, будут осваивать современные цифровые навыки.

Торжественное открытие проекта прошло в лицее № 1 имени Александра Блока. Школьники приняли участие в телемосте, который связал лицей с площадкой в СберУниверситете в Истре. К диалогу присоединились директора школ и представители организаторов проекта — разработчики методики и региональные кураторы.

В рамках программы школьники будут учиться работать с нейросетями и составлять промты, а также узнают о защите личных данных и распознавании дипфейков. Программа разработана экспертами Сбера и нацелена на формирование осознанного поведения в интернете. Обучение будет проходить на платформе Сбера, где у каждого ученика будет личный кабинет для отслеживания успехов.

Вести уроки в лицее № 1 будут педагоги Айлар Бердыева и Ирина Жудова, которые уже проходят специальную подготовку. «Этот проект направлен на развитие цифровой грамотности. Ребята узнают информацию о цифровой среде, но самое главное — научатся отличать реальную фотографию от фейковой», — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Варвара Линник.

Проект пока пилотный, но в будущем его могут расширить на все школы округа. В целом в Московской области пилотный проект по киберобразованию стартует в 215 школах.