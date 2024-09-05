Краеведческие уроки к 685-летию города провели в школах Серпухова

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В преддверии Дня города в Серпухове провели краеведческие уроки для школьников. Это были викторины, конкурсы, квесты, а также мастер-классы по рисункам и поделкам с символикой округа.

Занятия провели в школе № 18. Там дети нарисовали стенгазеты и выучили стихотворения о малой родине.

«Мероприятие позволяет школьникам лучше узнать историю Серпухова, помогает подрастающему поколению развить чувство любви и уважения к родине с малого возраста», — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

К городской акции присоединились участники волонтерского отряда «Доброволец» в рамках «Движения первых». Они сделали открытки с фотографиями Серпухова, которые вскоре отправят на передовую участникам СВО.

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