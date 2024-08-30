Еще два учебных центра «Точка роста» откроют в Подольске в этом году

Два образовательных центра «Точка роста» откроются в сельских учреждениях Подольска. Глава городского округа проверил оснащение в Федюковской средней общеобразовательной школе имени Зернова.

Центры естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» создали в двух сельских школах Подольска. Глава округа Григорий Артамонов с первым заместителем председателя горсовета, руководителем фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Любовью Ушаневой отправился в Федюковское учреждение. Там полностью обновили кабинеты физики, химии, биологии и информатики. Организовали зону для проектной деятельности.

«Главное — наполнили пространства современным оборудованием: цифровыми лабораториями, микроскопами, наборами для робототехники, ноутбуками. Все это позволит нашим детям изучить предметы углубленно, а в будущем получить хорошую профессию», — сказал Григорий Артамонов.

Родители попросили Григория Артамонова рассмотреть возможность развития спорта в школе. Представители власти пообещали изучить технические параметры и поставить проект на реализацию в 2025 году.

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