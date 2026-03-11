В школах Подмосковья запустят «Цифрового помощника учителя»

В Дмитровском, Щелковском, Мытищинском городских округах, а также в Богородском и Пушкинском городских округах начал работу проект «Цифровой помощник учителя». Он предназначен для автоматической проверки письменных работ школьников. В Министерстве образования Московской области сообщили, что полный запуск проекта во всех школах области запланирован на сентябрь текущего года.

Новый сервис ускоряет процесс проверки работ в шесть раз. Учителя могут фотографировать тетради прямо в классе и проверять работы в любом удобном месте. Им больше не нужно носить с собой стопки тетрадей. Это позволяет освободить время для методической подготовки уроков.

Работа сервиса состоит из нескольких этапов: учитель проводит урок, фотографирует тетради и загружает изображения в систему. Нейросеть анализирует данные, находит ошибки, предлагает предварительную оценку и комментарии к каждой работе. Учитель получает распознанный текст и может подтвердить или изменить оценку перед внесением в электронный журнал.

Также разработана система обратной связи для общения между учителями и учениками. Она включает правила, пояснения и рекомендации по улучшению результатов.