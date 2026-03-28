В школах Подмосковья отметили День китайской культуры

Двадцать восьмого марта в образовательных учреждениях Московской области прошли мероприятия, посвященные Дню китайской культуры. Одним из центров проведения стала гимназия №9 в Королеве, которую посетила делегация из Китая в рамках международного проекта «Московская область: Языки за мир и дружбу», сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

В состав делегации вошли первый секретарь отдела по делам образования посольства Китая в России Чжао Дань, третий секретарь отдела по делам образования посольства Китая в России Ли Цзинцзин и исполнительный директор Международной технологической школы AChinese Чжоу Миньюэ. С приветственным словом к участникам обратился глава городского округа Королев Игорь Трифонов.

В рамках мероприятия участники посетили экскурсию «Школьный музей образования в России», которую провел ученик 10-го класса Георгий Бахманов. Также были представлены инженерные проекты школьников в рамках подготовки к конкурсу «Кванториада».

Важным событием встречи стало проведение круглого стола по вопросам организации Международной космической олимпиады. Для обучающихся и родителей были организованы мастер-классы по изготовлению витражей в китайском стиле и росписи матрешек, а также утренняя гимнастика ушу и игра «Спортивный маджонг».

Мероприятия организованы в рамках проекта «Образование без границ» и направлены на развитие культурного и образовательного сотрудничества с Китаем.