Новые «Разговоры о важном» в Подмосковье посвятят важности работы в команде

В понедельник, 27 апреля, в образовательных учреждениях Московской области состоялось начало учебной недели с традиционной церемонии поднятия государственного флага Российской Федерации и исполнения национального гимна, после чего прошли занятия в рамках проекта «Разговоры о важном».

Темой занятий стало «Что значит работать в команде? Сила команды». Пресс-служба Министерства образования Московской области сообщает, что на уроке обсудили значимость слаженной работы в коллективе и личные качества, которые не гарантируют успех без эффективной командной деятельности.

Особое внимание было уделено распределению ролей в команде, важности лидерства и личной ответственности каждого участника. На втором этапе занятия обучающиеся выполнили интерактивные задания и письменные упражнения по теме.