В школах Лосино-Петровского округа обновили библиотечные фонды

В преддверии нового учебного года образовательные учреждения Лосино-Петровского округа завершили подготовку к 1 сентября. Одной из важных подготовительных работ стало масштабное обновление библиотечных фондов.

В школы округа поступило более 26 тысяч новых книг. Среди них — новая линейка госучебников по истории для 5–9 классов под редакцией Владимира Мединского и по обществознанию для 9-х классов.

Обновление учебной литературы — часть ежегодной работы образовательной среды. Заведующий библиотекой Свердловской школы № 2 Наталия Федорченко отметила, что срок службы учебника в среднем составляет 5 лет. Однако главная причина закупки в этом году — не только физический износ, но и смена федеральной образовательной программы. К новому учебному году школа получила более 10 тысяч новых книг.

Особое внимание уделяется не только обеспечению школьников актуальными учебниками, но и открытию новых образовательных возможностей. В школе поселка Свердловский начинают работу предпрофильные инженерные, агротехнологические и психолого-педагогические классы. Для углубленного изучения профильных предметов закуплены необходимые учебные пособия и литература.

Ранее в школах проверили готовность к новому учебному сезону, в частности, состояние библиотечного фонда. По итогам проверок было отмечено, что школы полностью обеспечены необходимой литературой и готовы к началу занятий.