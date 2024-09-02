Более 1,4 тысячи первоклассников пришли в школы Лобни

В новом учебном году в школы Лобни пришли 14,7 тысячи школьников. Из них 1461 — первоклассники.

Торжественные линейки прошли во всех 14 образовательных учреждениях Лобни. Мероприятия провели в помещениях для безопасности детей.

«Линейки прошли внутри образовательных учреждений с участием ограниченного количества людей. На праздник пригласили первоклассников и выпускников 11-х классов. В зависимости от вместимости классных помещений были приглашены и родители», — рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Напомним, в Лобне открыли новый лицей «Авиатика» и два детских сада. К лицею проложили дорогу, а в детском саду на улице Борисова расширили парковку.

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