Интеллектуальную игру ко Дню матери провели для учеников школы № 10 в Лобне

На первом этапе они вспоминали и рассказывали о великих матерях России, во втором — обсуждали роль материнства в литературе, в третьем — анализировали образы матерей в мультфильмах, а в последнем раунде изучали материнский образ в музыке.

Организаторы отмечают, что такие мероприятия помогают учащимся лучше понять культуру и ценности, связанные с ролью матери, а также укрепляют семейные связи. Такой подход делает праздник более значимым и близким каждому.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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