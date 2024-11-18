Интеллектуальную игру ко Дню матери провели для учеников школы № 10 в Лобне
В школе № 10 городского округа Лобня прошло интеллектуальное соревнование «День матери», которое подготовили активисты «Движения первых». Ученики школы приняли участие в четырех увлекательных раундах.
На первом этапе они вспоминали и рассказывали о великих матерях России, во втором — обсуждали роль материнства в литературе, в третьем — анализировали образы матерей в мультфильмах, а в последнем раунде изучали материнский образ в музыке.
Организаторы отмечают, что такие мероприятия помогают учащимся лучше понять культуру и ценности, связанные с ролью матери, а также укрепляют семейные связи. Такой подход делает праздник более значимым и близким каждому.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.
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