В школах Клина появятся уроки киберграмотности

С 1 сентября в некоторых школах городского округа Клин начнут проводиться уроки по киберграмотности и безопасности в интернете. Педагоги будут обучать детей использованию технологий искусственного интеллекта и правилам поведения в сети.

Пилотный проект затронет более 1300 школьников с 1 по 11 классы гимназий имени Татищева, Танеева, Ушинского и лицея имени Менделеева. По инициативе руководства округа и при участии родителей «Киберурок» внедрят в большинстве классов всех школ округа. Ожидается, что занятия охватят около 5 тысяч учащихся.

Для проведения занятий десять учителей прошли курсы переподготовки. Исполняющая обязанности начальника управления образования Яна Учаева отметила, что в условиях современного мира и стремительной цифровизации такие уроки помогут обезопасить детей от кибермошенничества и других преступлений в сети.

На занятиях дети будут изучать различные аспекты цифровой безопасности: от создания надежных паролей до защиты от онлайн-мошенничества. Младшие школьники будут заниматься в игровой форме, средние классы — настраивать приватность и обсуждать интернет-буллинг, а старшеклассники — изучать биометрическую защиту и другие сложные темы.

По окончании курса каждый ученик получит «паспорт киберграмотности» — свод правил безопасного поведения в интернете.