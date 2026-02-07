В школах и колледжах Подмосковья провели урок о создании бизнеса

26 января в образовательных учреждениях Московской области прошел урок из цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном». Тема мероприятия — «Как создавать свой бизнес?». Об этом проинформировала пресс-служба Министерства образования Московской области.

На занятии ученики обсудили ключевые аспекты предпринимательства: что такое предприниматель и бизнес, какие качества необходимы для открытия своего дела, как запустить собственное предприятие. Особое внимание уделили поиску и оценке бизнес-идей, а также мерам государственной поддержки начинающих предпринимателей.

Участники урока узнали, что бизнес — это не только источник дохода, но и зона повышенной ответственности. Они рассматривали предпринимательскую деятельность как способ реализации своих замыслов, улучшения жизни людей и достижения личного успеха.

Мероприятие посетил федеральный спикер — председатель Общественного совета при Минэкономразвития России, основатель группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик.

В пресс-службе ведомства уточнили, что ученики выполняли письменные задания и разрабатывали проекты в группах. Они намечали первые шаги и презентовали свои идеи.