В школах и колледжах Подмосковья провели «Разговоры о важном»

23 марта 2026 года в образовательных учреждениях Московской области состоялись занятия в рамках проекта «Разговоры о важном». Они были посвящены двум важным датам в театральной сфере: 250-летию Большого театра и 150-летию Союза театральных деятелей России.

По информации пресс-службы Министерства образования Московской области, во время встреч обсуждались особенности театрального мира, его история и значимость как национального достояния и символа культурного влияния страны. Учащиеся узнали об истории Союза театральных деятелей, объединяющего актеров, режиссеров, драматургов и других представителей театральной профессии.

Занятия включали интерактивные элементы: выполнение заданий, тренинги и просмотр видеороликов. Это способствовало более глубокому погружению в тему.

Пресс-служба ведомства подчеркнула, что цель проекта «Разговоры о важном» — формирование у учащихся ценностного отношения к России, ее народу, истории, природе и культуре.