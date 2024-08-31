Антитеррористические учения прошли в образовательных учреждениях Чехова

Всероссийские учения по антитеррористической защищенности и гражданской обороне прошли в образовательных учреждениях Чехова. Сотрудники силовых структур и педагоги отработали действия при чрезвычайных ситуациях.

Сотрудники силовых структур, педагоги, работники образовательных учреждений и представители администрации приняли участие в учениях. Они отработали действия при захвате заложников и сигнале «Внимание всем!» при воздушной тревоге, готовность охраны при террористических угрозах и чрезвычайных ситуациях, наладили работу между структурами, проверили процедуры реагирования.

В учениях обратили внимание на качество оказания первой медицинской помощи, работу систем безопасности и психологическую подготовку ответственных лиц.

В результате образовательные учреждения подтвердили готовность в случае чрезвычайных ситуаций.

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