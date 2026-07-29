Ежегодный экологический фестиваль проведут в Истре 12 сентября

В лесопарке «Шишкин лес» городского округа Истра 12 сентября состоится ежегодный экологический фестиваль. Мероприятие проводится с 2019 года под эгидой Министерства экологии и природопользования Московской области.

«Каждый год площадка мероприятия меняется, символизируя различные этапы и направления экологической работы в регионе», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

За свою историю фестиваль побывал в самых разных уголках Московской области: на территории особо охраняемых заповедников, на месте рекультивированных полигонов твердых бытовых отходов, на берегах обводненных карьеров. В 2024 году площадкой стал парк имени Ларисы Лазутиной в Одинцовском городском округе, а в 2025 году — национальный парк «Лосиный остров» в Балашихе.

Участников фестиваля ждет насыщенная программа. В лесопарке пройдут мастер-классы, где посетители всех возрастов смогут освоить основы экологичного быта, научиться сортировать отходы и создавать полезные вещи из вторсырья. Для детей организуют экологические квесты, которые в игровой форме расскажут о флоре и фауне Подмосковья. На празднике выступят музыкальные коллективы, а также будет организована зона с угощениями от партнеров мероприятия.