В шести регионах России запустят туристический маршрут «Россия Льва Толстого»

На VI Международном туристическом форуме «Путешествуй!» подписано соглашение о запуске нового туристического маршрута «Россия Льва Толстого». Он будет реализован в Калужской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской и Тульской областях.

Договор заключили профильные ведомства этих регионов в честь 200-летия со дня рождения великого писателя. Маршрут объединит несколько городов в кольцевой автомобильный путь, охватывающий значимые для Толстого места.

В Московской области в маршрут войдут Коломна, Серпухов, Чехов и Подольск. Каждая локация передает эпоху, события из жизни и быта писателя. Например, в Коломне можно представить себе героев «Войны и мира», гуляющих по Коломенскому кремлю, а в музее «Коломенская пастила» готовят любимое лакомство Льва Толстого.

Серпухов связан с именем писателя благодаря его пешим путешествиям из Москвы в Ясную Поляну. Здесь Лев Толстой останавливался на два дня в доме 95-летнего отставного солдата, чьи рассказы легли в основу статьи «Николай Палкин». В усадьбе Мелихово маршрут раскрывает уникальную творческую дружбу двух гениев: Толстого и Чехова.

Завершается путешествие в Подольске, городе, который Толстой не раз отмечал как первую остановку на пути из Москвы. Память о писателе хранит бульвар Льва Толстого с памятником и скульптурной композицией фонтана «Первый бал Наташи Ростовой».