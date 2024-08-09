Устаревшие лифты заменят в шести многоквартирных домах в Коломне

Лифты заменяют в многоквартирных домах, которые находятся под управлением Департамента городского хозяйства Коломны. Новые подъемники установят в четырех подъездах в доме № 25 на улице Полянская, столько же — в доме № 9 на улице Сапожковых, а также один лифт в доме № 10 по той же улице. По два новых подъемника смонтируют в доме № 42 на улице Фрунзе и в доме № 4/1 на улице Дзержинского, а в доме № 93 на улице Дзержинского — один.

Новые подъемники соответствуют современным требованиям безопасности: они оснащены антивандальной системой и энергосберегающим освещением.

На установку и пуско-наладочные работы в многоквартирных домах выше десяти этажей подрядчику отводится 60 рабочих дней, а в девятиэтажных и ниже — 45.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».