В схему движения автобуса № 316 введут новую остановку

С 18 марта схема движения маршрута №316 «Ивантеевка (м/р Детская) — Москва (а/с ВДНХ)» будет скорректирована. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что в маршрут добавят остановку «ул. Фуражная».

Это обеспечит удобный доступ к социально значимым местам для жителей Ивантеевки, Королева и Мытищ.

На маршруте курсируют 18 автобусов, которые совершают 112 рейсов в сутки. Первый рейс отправляется в 05:50 от остановки «м/р Детская», а последний — в 23:30 от остановки «а/с ВДНХ».

Жители Подмосковья могут воспользоваться льготами по социальным картам. Проезд можно оплатить банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».