В Шатурторфе провели газ в дом ветерана боевых действий
«Мособлгаз» подключил к газоснабжению дом ветерана боевых действий Романа Романчука в поселке Шатурторф.
Это стало возможным благодаря президентской программе социальной газификации, о которой Романчук узнал в интернете. Раньше ему приходилось отапливать дом дровами.
Газификация оказалась для него льготной, практически бесплатной.
Льгота доступна 13 категориям граждан, в том числе ветеранам боевых действий, многодетным семьям и труженикам тыла. Чтобы ей воспользоваться, нужно подать заявку через портал «Госуслуги». На специальных условиях в Подмосковье уже подключили к газу 700 домовладений, а еще 1500 льготников заключили договор.
Президентскую программу сделали бессрочной, с 2024 года к ней разрешили присоединиться СНТ.
«Буквально сегодня мы доложили вице-премьеру РФ Александру Валентиновичу Новаку о готовности Московской области к догазификации СНТ. В соответствии с поручением президента мы завершаем инвентаризацию СНТ и к 1 августа сформируем план-график и доведём его до жителей», — подчеркнул гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов.
Всего с начала года компания подключила 11 тысяч домовладений по всему региону. В июле строительные работы идут в 49 населенных пунктах Подмосковья. До конца года планируется провести газ в 20 тысяч домовладений. Жители Подмосковья смогут ознакомиться с графиком газификации с помощью интерактивной карты.