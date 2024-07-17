В Шатурторфе провели газ в дом ветерана боевых действий

Это стало возможным благодаря президентской программе социальной газификации, о которой Романчук узнал в интернете. Раньше ему приходилось отапливать дом дровами.

Льгота доступна 13 категориям граждан, в том числе ветеранам боевых действий, многодетным семьям и труженикам тыла. Чтобы ей воспользоваться, нужно подать заявку через портал «Госуслуги». На специальных условиях в Подмосковье уже подключили к газу 700 домовладений, а еще 1500 льготников заключили договор.

Президентскую программу сделали бессрочной, с 2024 года к ней разрешили присоединиться СНТ.