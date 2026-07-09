Уход за молодыми лесными насаждениями провели в Шатуре

Специалисты Шатурского филиала ГАУ МО «Мособллес» занимаются лесоводственным и агротехническим уходом за лесными культурами. Работы направлены на создание благоприятных условий для роста молодых деревьев.

На данный момент уход выполнен на 25 участках общей площадью 44 гектара. Работы проведены вблизи поселка Воймежный, а также деревень Алешино, Ворово и Малеиха. Всего в 2026 году специалисты планируют провести лесоводственный и агротехнический уход более чем на 145 гектарах.

Уход за лесными культурами — важный этап лесовосстановления. В первые годы после посадки молодые деревья особенно нуждаются в защите от нежелательной растительности, которая затрудняет их развитие.

До достижения семилетнего возраста лесные культуры регулярно освобождают от конкурентов. Это способствует лучшей приживаемости молодых насаждений, ускоряет их рост и помогает сформировать крепкий, устойчивый лес.