В Шатурском округе продолжается реализация президентского проекта догазификации

Специалисты Мособлгаза активно работают над подключением домовладений к газовым сетям в 65 населенных пунктах Шатурского округа. В числе этих населенных пунктов — деревня Великодворье, где проект продолжает реализовываться.

Программа социальной газификации предоставляет жителям частных домов возможность бесплатно провести газовые сети до границ своих участков. Для участия в программе необходимо подать заявку через официальный сайт Мособлгаза, портал «Госуслуги» или Единый портал государственных услуг.

Одной из первых семей, подключившихся к программе, стала семья Кочановых. Газовики Мособлгаза установили и настроили все необходимое газовое оборудование: котел, счетчик и плиту. Работы были выполнены по комплексному договору.

Комплексный договор на догазификацию с АО «Мособлгаз» включает в себя: * технологическое присоединение; * работы по проектированию и строительству газопровода внутри участка; * приобретение газоиспользующего оборудования на выбор (счетчик, котел, плита, бойлер); * поставку газа и техническое обслуживание оборудования.

Для удобства жителей Подмосковья на официальном сайте Мособлгаза доступен онлайн-калькулятор, с помощью которого можно приблизительно рассчитать стоимость работ.

Следить за ходом строительства и получать актуальные новости о газификации можно на платформе MAX АО «Мособлгаз»: https://max.ru/id5032292612_gos и в официальном канале АО «Мособлгаз» в VK: https://vk.com/id872953125.