В Шатурском округе повысили готовность к пожароопасному сезону

В распоряжении спасателей Шатурского городского округа появились две новые единицы спецтехники. Эти машины обладают повышенной проходимостью и оснащены по последнему слову техники, что крайне важно для работы в условиях сложного рельефа.

Сейчас, перед началом пожароопасного сезона, обновление автопарка особенно актуально. Новые машины предназначены для оперативного патрулирования и тушения лесоторфяных пожаров. Это серьезный вызов, с которым специалисты из Шатуры умеют справляться профессионально.

Начальник 273-й пожарно-спасательной части Олег Паршутин отметил: «Шатурский край славится своими лесами, протяженность которых составляет почти 100 километров». В таких масштабах каждая единица техники — на особом счету.

Современное оснащение и мобильность позволяют спасателям выиграть время и не дать огню распространиться на большие площади. Новая техника поможет им быстрее реагировать на возгорания и проводить профилактические рейды в самых труднодоступных уголках округа.