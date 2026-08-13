В Шатурском лицее прошел семинар для информаторов участковых комиссий

В городе Шатура Московской области сегодня состоялся обучающий семинар для информаторов участковых избирательных комиссий. Мероприятие организовала Территориальная избирательная комиссия в рамках подготовки к выборам депутатов Государственной и Московской областной думы.

Около шестидесяти человек приняли участие в очной встрече. Участникам семинара рассказали о датах и способах голосования. Особое внимание уделили дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) и механизму «Мобильный избиратель». Также информаторы узнают, как помочь жителям оформить заявку для голосования на дому.

Ранее участники семинара успешно завершили теоретический онлайн-курс. Теперь они закрепляют полученные знания и проходят итоговое тестирование.

По словам председателя избирательной комиссии № 3331 и участницы проекта «ИнформУИК» Яны Мышляевой, такие встречи помогают отточить навыки общения с людьми и научиться работать с мобильным приложением.

Председатель Территориальной избирательной комиссии города Шатура Варвара Федорова отметила, что к работе готовы 151 специалист, а также сформирован кадровый резерв.