В Шатуре завод расширит ассортимент покрытий для спорта

В городе Шатура произошло значимое событие для спортивной индустрии. Местный завод по производству искусственного травяного покрытия добавил в свой ассортимент два новых вида продукции.

Предприятие «Оптилон» успешно работает на рынке более 20 лет и предлагает свыше 60 видов покрытий, которые подходят для футбольных, волейбольных и теннисных площадок. Сейчас завод оперативно отреагировал на новый запрос рынка и начал производство покрытий для падел-тенниса.

Новинка представляет собой плотный ворс высотой 12 миллиметров. Площадки для этой игры компактные — 10 на 20 метров. Технология укладки особенная: покрытие обязательно засыпается специальным кварцевым песком. При этом нити для искусственной травы используют разной плотности, исходя из задач заказчика.

Интересна и цветовая гамма. Традиционным для падел-тенниса считается синий цвет, но завод также выпускает зеленые покрытия. Для крупных спортивных центров часто используют яркое зонирование, и в линейке шатурского предприятия есть самые смелые расцветки: фиолетовый, розовый, фуксия и терракот.

Генеральный директор завода «Оптилон» Дмитрий Двойнов отмечает, что предприятие готово обеспечивать качественным покрытием спортивные объекты по всей стране.