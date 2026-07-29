В Шатуре создают гигантского металлического динозавра

В городе Шатура скульптор и мастер художественной сварки Дмитрий Лопатин работает над новым уникальным арт-объектом — гигантским металлическим динозавром. В будущем эта фигура украсит одну из территорий Шатурского округа.

Сейчас в мастерской мастера кипит работа. Дмитрий вместе с помощниками создает прочный стальной каркас. Голова ящера уже готова, она состоит из 80 отдельных элементов и весит около 150 килограммов. На ее создание ушло девять дней.

Высота фигуры составит 3,5 метра, а длина — почти 6 метров. Общий вес конструкции достигнет одной тонны. Всего скульптура будет состоять из 211 металлических деталей.

Создание таких скульптур — главное вдохновение и любимое хобби Дмитрия. В прошлом году он создал фигуру зубра и установил ее на въезде в родную деревню Осаново-Дубовое. Новый арт-объект обойдется автору примерно в полмиллиона рублей. Мастер вкладывает собственные средства, не жалея денег на творчество, которое дарит яркие эмоции людям. Завершить работу над динозавром команда планирует к октябрю.