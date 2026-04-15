В Шатуре с начала года снесли 6 аварийных домов

С начала года в муниципальном округе Шатура было снесено шесть аварийных жилых домов, сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.

В городе Рошаль на улице Свердлова были демонтированы двухэтажные дома № 40, 44, 45 и 46, а также одноэтажный дом № 12/8 на улице Октябрьской революции. Эти здания были построены в середине XX века и утратили эксплуатационную пригодность. В рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» 79 жителей переехали в новые квартиры.

Также был ликвидирован двухэтажный деревянный дом № 14 на улице Центральной в поселке Пустоши. Ранее из этого аварийного здания расселили 41 жильца.

Общий объем ликвидированного аварийного жилья составил порядка 2095 квадратных метров.

На территории муниципального округа Шатура было выявлено 119 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие с требованиями законодательства 69 объектов, что составляет 58% от общего количества. Администрация продолжает работу в этом направлении.