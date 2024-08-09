Акция в память погибших мирных жителей Курска прошла в Шатуре

В Шатуре у мемориала «Ангел добра» прошла акция в память о мирных жителях Курска, погибших в результате атаки ВСУ. Волонтеры выложили из свечей надпись: «Курск! Шатура с вами».

Участниками траурной акции стали представители благочиния, депутаты, волонтеры и молодежь округа. Минутой молчания они почтили память тех, кто погиб в Курске. После прошло возложение цветов к мемориалу.

Напомним, в Шатуре работают два пункта приема гуманитарной помощи для пострадавших в Курске. Жители могут принести туда продукты длительного хранения, медикаменты и средства личной гигиены.

Один работает с 9:00 до 21:00 в Комплексном молодежном центре Шатуры по адресу: улица Спортивная, дом № 5. Телефоны: 8 (4964) 52-36-13 и 8 (929) 545-54-04. Второй — с 08:00 до 20:00 по адресу: улица Интернациональная, дом № 6. Телефон: 8 985 380-65-52.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».