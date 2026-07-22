В Шатуре прошел шахматный турнир для участников проекта «Активное долголетие»
Двадцать июля, в Международный день шахмат, в Шатуре состоялся областной лично-командный турнир по шахматам среди участников проекта губернатора «Активное долголетие». Это первое масштабное событие такого рода в городе: в турнире приняли участие пятьдесят шахматистов из двенадцати муниципальных образований Московской области.
Заместитель главы округа Мария Четверткова и директор Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Шатурский» Ирина Тимофеева тепло поприветствовали участников. Они отметили значимость подобных мероприятий для поддержания активного долголетия и пожелали игрокам уверенности в своих силах и новых спортивных достижений.
Высокий уровень организации турнира обеспечили квалифицированные судьи: главный судья Михаил Анатольевич Кличев (всероссийская категория, Королев) и линейный судья Кирилл Евгеньевич Перекатнов (третья категория, Шатура).
Соревнования прошли в напряженной и одновременно доброжелательной атмосфере.
Итоги турнира:
Общий зачет: 1. Игорь Великанов (Коломна). 2. Александр Романов (Воскресенск). 3. Владимир Плитин (Шатура).
Женщины (личный зачет): 1. Ромела Саркисян (Шатура). 2. Ирина Быкова (Раменское). 3. Надежда Медвецкая (Шатура).
Командный зачет: 1. Коломна. 2. Воскресенск. 3. Шатура.
Проведение турнира стало значимым событием для старшего поколения и еще раз подтвердило: возраст не помеха для интеллектуальных достижений и спортивного азарта.