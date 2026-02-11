В Шатуре продолжат модернизацию систем теплоснабжения

В городском округе Шатура активно продолжаются работы по модернизации систем теплоснабжения. За прошедший год администрация заключила 20 контрактов на строительство блочных модульных котельных, капитальный ремонт тепловых сетей и реконструкцию центральных тепловых пунктов. Также проводились работы по установке аккумуляторных баков для запаса холодной воды.

В прошлом сезоне был проведен капитальный ремонт пяти участков тепловых сетей в селе Дмитровский Погост и поселке Туголесский Бор. В Дмитровском Погосте реконструировали три центральных тепловых пункта. Подключения по новым сетям завершили до 1 сентября, и сети заработали в отопительный период.

Новые котельные были построены в поселках Мишеронский и Шатурторф. Однако из-за сильных морозов их временно не запускали, чтобы не подвергать жителей риску. Как сообщил начальник управления ЖКХ Александр Киреев, сейчас используют проверенные старые котельные, которые обеспечивают стабильное тепло. Новые объекты планируют ввести в эксплуатацию в следующем осенне-зимнем периоде.

Модернизацию продолжат и в 2026 году. В планах — достроить котельные в Бакшеево, Радовицком и котельную в микрорайоне Керва города Шатура. Завершение всех работ повысит надежность теплоснабжения и сократит число аварий, что сделает жизнь жителей округа более комфортной и спокойной.