В Шатуре продолжают капремонт моста на Кервском шоссе

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в городе Шатура продолжается капитальный ремонт моста через Шатурский канал на Кервском шоссе. Работы проводятся на части мостового сооружения, как сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что в ремонте задействованы 17 мостовиков и три единицы спецтехники. Специалисты уже устроили сети связи и приступили к демонтажу старых и установке новых балок опоры мостового сооружения.

Для удобства автомобилистов на время работ на мосту организовано реверсивное движение транспорта со светофорным регулированием.

Мост, построенный в 1968 году, расположен между озерами Святое и Черное. Он обеспечивает подъезд жителей микрорайона Керва, поселков Долгуша и Северная Грива, а также нескольких садоводческих некоммерческих товариществ к окружному центру, пляжам и базам отдыха. Ежедневно по сооружению протяженностью 46 метров проезжает более 400 автомобилей.

В дальнейшем на мосту уложат новое асфальтобетонное покрытие, установят ограждения, переустроят пешеходную часть и устроят лестничные сходы. Завершить работы планируется в декабре 2026 года.