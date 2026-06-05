В Шатуре продолжается модернизация спортивной инфраструктуры

В городе Шатура особое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. На лодочной станции идет благоустройство территории, чтобы создать комфортные условия для гребцов.

Еще в прошлом году по инициативе главы округа Николая Прилуцкого на базе установили современные модули на 20 человек. Теперь у спортсменов есть теплые раздевалки с подогревом, комфортные душевые кабины и туалеты. Материально-техническую базу пополнили две дорогостоящие профессиональные лодки, на которых шатурские дети успешно выступают на областных и всероссийских соревнованиях.

По словам директора спортивной школы Константина Петрова, решение бытовых вопросов сразу отразилось на настроении воспитанников. Сейчас здесь занимаются 113 человек под руководством трех опытных тренеров-преподавателей и инструктора по спорту.

В планах на этот год — превратить станцию в современный спортивный кластер. На территории уложат брусчатку, сделают велопарковку, обновят площадки для игры в волейбол, футбол и баскетбол. Администрация продолжит закупать новые лодки, чтобы соответствовать растущему интересу к гребле в округе. Скоро лодочная станция станет точкой притяжения для активной молодежи Шатуры.