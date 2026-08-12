Мост между деревнями Филинская и Кулаковка отремонтируют в этом году

В муниципальном округе Шатура идет капитальный ремонт моста через ручей, который соединяет деревни Филинская и Кулаковка. Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Мост, построенный в 1966 году, ремонтируют в два этапа. На каждом этапе перекрывается половина сооружения, движение транспорта регулируется реверсивно со светофорным управлением.

«В ходе обоих этапов капитального ремонта перехода мостовики заменили балки пролетного строения, устроили уширения существующих опор, переходные плиты, межбалочные швы, гидроизоляцию, а также универсальную мостовую конструкцию пролетного строения», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Сейчас специалисты готовят основание второй половины моста для укладки асфальтобетонного покрытия. В работах задействовано две единицы спецтехники.

Запустить рабочее движение в полном объеме планируют в четвертом квартале 2026 года. Также будут установлены ограждения и нанесена разметка для комфортного передвижения жителей близлежащих населенных пунктов.