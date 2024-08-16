Зимнюю резину для УАЗа и набор инструментов передали бойцу СВО из Шатуры

Комитет семей воинов Отечества оказал адресную помощь бойцу СВО из Шатуры. Ему передали комплект зимней резины для автомобиля УАЗ и набор инструментов.

Житель поселка ЦУС «Мир» Иван ушел на передовую в сентябре 2022 года. На Харьковском направлении он служит артиллеристом вместе с 11 земляками. Мужчина представлен к государственной награде.

Приехав домой в отпуск, Иван встретился с временно исполняющим полномочия главы городского округа Шатура Николаем Прилуцким. Он попросил помочь с приобретением комплекта зимней резины для автомобиля УАЗ и набора инструментов. На следующий день Иван получил все необходимое от Комитета семей воинов Отечества.

Напомним, муниципалитет оказывает адресную поддержку военнослужащим на передовой. Сбор помощи ведется по адресу: Шатура, улица Интернациональная, 6.

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