В Шатуре открыли учебный комплекс для пожарных

Во вторник, 19 мая, на базе 286-й пожарно-спасательной части в муниципальном округе Шатура торжественно открыли учебный тренировочный комплекс «Теплодымокамера». Сразу после открытия в нем провели первые тренировки для огнеборцев.

Начальник территориального управления № 9 Сергей Жукин подчеркнул, что комплекс предназначен для отработки ключевых навыков пожарных и спасателей в условиях, максимально приближенных к реальному пожару. Внутри камеры с помощью генератора дыма и нагревателя воссоздаются задымление и жар, а встроенный громкоговоритель имитирует крики пострадавших и звуки обрушения перекрытий.

«Работники дежурного караула ПСЧ-286 первыми прошли испытания в теплодымокамере. Тренировочный комплекс позволил воссоздать обстановку внутри зданий, охваченных огнем», — пояснил Сергей Жукин.

За ходом испытательных упражнений следила приемочная комиссия, в состав которой входили начальник управления по работе с персоналом, профессиональной подготовки и охраны труда Александр Кангин, начальник управления по организации пожаротушения Андрей Калгин и другие специалисты. Комиссия оценивала скорость реакции участников и их тактические решения. Работники противопожарно-спасательной службы успешно преодолели все препятствия, цели и задачи были выполнены в полном объеме.