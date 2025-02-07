В Шатуре очистили лес от мусора

Сотрудники лесной охраны Шатурского филиала «Мособллеса» во время патрулирования обнаружили свалку бытового мусора возле Мелиховской деревни. Они организовали субботник и уубрали почти один кубометр навалов.

«Несанкционированные свалки вдоль опушек леса, примыкающих к лесным дорогам, — это, к сожалению, почти привычная часть окружающего пейзажа. Недобросовестные граждане не утруждают себя поиском мусорных контейнеров. Мы призываем всех соблюдать элементарные требования правил санитарной безопасности в лесах», — отметил старший участковый лесничий Шатурского филиала ГАУ МО «Мособллес» Денис Беляев.

В Комлесхозе напомнили, что за нарушение санитарных правил в лесах грозит штраф: до пяти тысяч рублей для граждан, до 40 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, виновные обязаны возместить ущерб, нанесенный природе.