Ливневую канализацию построят на проспекте Ильича в Шатуре

На проспекте Ильича в Шатуре начали работы по прокладке ливневой канализации. Этот этап реконструкции главной улицы города должен избавить жителей от луж после дождей.

Реконструкция проспекта Ильича в Шатуре идет полным ходом. Одним из ключевых этапов стало строительство ливневой канализации, о котором горожане мечтали долгое время. Работы начались на участке у дома № 59, где строительство будет менее заметным для пешеходов, что важно для минимизации неудобств.

«После завершения работ мы избавимся от гигантских луж, которые мешают движению и прогулкам в дождливую погоду», — отметил глава округа Николай Прилуцкий.

Интересное наблюдение сделали строители. Когда начали копать, сняли 7 слоёв тротуара. Говорят, по ним можно изучать историю советского дорожного строительства. И получается, что город за годы своего существования поднялся не менее чем на метр.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».