В Шатуре начался капитальный ремонт пятиэтажного дома

В поселке центральной усадьбы совхоза «Мир» в городском округе Шатура идет масштабный капитальный ремонт пятиэтажного жилого дома № 21. Этот многоквартирный дом был построен в 1981 году и включает 60 квартир.

Строительные бригады уже установили леса по лицевой стороне дома. Рабочие утепляют фасад здания, а также планируют провести капитальный ремонт плоской крыши. Новое покрытие защитит дом от сырости и протечек.

Жители дома заботятся о своем дворе и высадили перед подъездами красивые цветы и декоративные кустарники. Строители бережно относятся к растениям и аккуратно обходят их при установке тяжелых металлических лесов.

Обновление жилого фонда продолжается по всему округу. В этом году в Шатуре запланировано капитально отремонтировать 24 многоквартирных дома. Специалисты выполнят 34 различных вида работ.