В Серпуховском музее стартовал конкурс «Подслушано у картин»

Серпуховский историко-художественный музей объявил о начале конкурса «Подслушано у картин». Это часть параллельной программы к выставке «Подслушано у картин. Лямуан и Анже». По информации Министерства культуры и туризма Московской области, конкурс организован Серпуховским музеем совместно с авторами выставки Екатериной Лямуан и Татьяной Анже.

Участникам нужно будет написать небольшой текст, рассказ или стихотворение, вдохновившись полотнами из постоянной экспозиции музея. Авторы экспозиции стремятся создать междисциплинарный диалог между классическим искусством и современной литературой, звуком и технологиями.

К участию приглашаются люди старше 18 лет в номинациях «Профессионал» и «Любитель».

Обязательное условие участия — посещение установочной встречи (мастер-класса) с Татьяной Анже, которая состоится 25 июля в 12:00.

Конкурсные материалы принимаются с 20 по 31 июля на электронную почту press@serpuhov-museum.ru с темой письма «Конкурс „Подслушано у картин“».

Итоги конкурса будут подводиться в два этапа: голосование в социальных сетях и работа жюри — с 3 по 6 августа. Награждение победителей состоится 8 августа на летней сцене музея в рамках фестиваля «Музей под звездами».

Подробная информация указана в положении к конкурсу.