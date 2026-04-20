Концерт французской салонной музыки пройдет в Серпуховском музее

25 апреля в Серпуховском историко-художественном музее состоится концерт «Музыкальный Монпарнас», посвященный французской поэзии и музыке рубежа XIX–XX веков. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, посетители смогут окунуться в атмосферу салонной культуры начала прошлого века.

На концерте будут исполнены камерно-вокальные произведения выдающихся композиторов Клода Дебюсси и Франсиса Пуленка. Прозвучат знаменитые «Забытые ариетты» и другие мелодии на стихи Поля Верлена, а также циклы «Ариетты», «Метаморфозы» и «Банальности».

Солировать будут лауреаты международных конкурсов: солистка театра «Школа драматического искусства» Ольга Пастер и солистка Московской областной филармонии Людмила Боталова. В фортепианном сопровождении выступит доцент РАМ имени Гнесиных Елена Лобанова.

Особое место на концерте займут заглавный романс «Монпарнас» на стихи Гийома Аполлинера и диптих на стихи Луи Арагона, написанный в годы оккупации как символ Сопротивления.

Начало концерта запланировано на 18:00. Возрастное ограничение: 12+.

Подробная информация и билеты доступны на сайте Серпуховского историко-художественного музея: https://serpuhov-museum.ru/sobitiya/42159/.