В Серпуховском музее проведут творческий практикум «Мандала времен года»

В воскресенье, 12 апреля, в Серпуховском историко-художественном музее состоится авторский творческий практикум «Мандала времен года». Занятие проведет психолог и арт-терапевт Ирина Савицкая, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Практикум посвящен исследованию личных внутренних ритмов и принятию естественной цикличности жизни. Участникам предстоит работать с древним сакральным символом — мандалой, наполняя ее созидательной энергией четырех сезонов.

Гостей ждет процесс создания индивидуальной мандалы, разделенной на сектора, соответствующие психологическим архетипам Весны, Лета, Осени и Зимы. Работая с цветом и формой, каждый участник сможет найти отражение определенного «времени года» в своей текущей жизненной ситуации.

Практикум поможет наглядно увидеть, какие жизненные этапы даются легко, а где образовался временный «застой». Участники смогут восстановить естественное течение внутренней энергии, вернув состояние баланса и гармонии с собой и окружающим миром.

Начало в 15:00. 18+.

Билеты доступны на сайте Серпуховского историко-художественного музея [serpuhov-museum.ru](https://serpuhov-museum.ru/sobitiya/praktikum-mandala-vremen-goda/?ysclid=mnofvau5ko596564271).