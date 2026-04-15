В Серпуховском музее пройдет вечер с поэтессой Еленой Корнеевой

18 апреля в Серпуховском историко-художественном музее в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2026» пройдет мероприятие «Стихи — стихия». Гостьей вечера станет Елена Корнеева — психофизиолог, поэт, член Союза писателей России и автор метода стихотерапии, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На мероприятии Елена Корнеева представит моноспектакль с авторским исполнением стихов. Также гости смогут поучаствовать в интерактивной стихотерапии — мелодекламации, которая основана на 23-летнем опыте в психофизиологии. Этот метод направлен на гармонизацию состояния через слово, ритм и образ.

Метод стихотерапии помогает снизить напряжение, улучшить настроение и повысить стрессоустойчивость. Кроме того, на вечере будут разыграны призы и применены элементы цветотерапии.

Мероприятие начнется в 17:30. Возрастное ограничение: 12+.

Подробная информация и билеты доступны на сайте Серпуховского историко-художественного музея: https://serpuhov-museum.ru/sobitiya/biblionoch-2026/.