Международный конкурс «Палитра старых мастеров» пройдет в Серпухове
С 28 по 30 мая в Серпуховском историко-художественном музее состоится Международный конкурс инструменталистов, вокалистов, чтецов и художников «Палитра старых мастеров». По информации Министерства культуры и туризма Московской области, мероприятие направлено на поддержку и стимулирование творческого роста одаренных детей из России и других стран.
В этом году на участие в конкурсе подано 177 заявок, в том числе из Санкт-Петербурга и Республики Беларусь. Конкурс пройдет в очном и заочном форматах. Творческие работы будут оцениваться в нескольких номинациях: инструментальное исполнительство, ансамбль, вокальное исполнительство, художественное слово и театральное искусство.
Жюри в номинации «Инструментальное искусство» возглавит композитор, член «Российского музыкального союза», лауреат Всероссийских и международных конкурсов, заслуженный артист РФ, пианист Александр Бисеров. В состав жюри также войдут другие известные деятели культуры и искусства.
30 мая, в заключительный день конкурса, на летней сцене особняка Мараевых состоится гала-концерт и награждение победителей.
Организаторы мероприятия: ГАУК МО «Серпуховский историко-художественный музей», АНО «Культурный центр «Золотая птица» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа Серпухов.