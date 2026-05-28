Международный конкурс «Палитра старых мастеров» пройдет в Серпухове

С 28 по 30 мая в Серпуховском историко-художественном музее состоится Международный конкурс инструменталистов, вокалистов, чтецов и художников «Палитра старых мастеров». По информации Министерства культуры и туризма Московской области, мероприятие направлено на поддержку и стимулирование творческого роста одаренных детей из России и других стран.

В этом году на участие в конкурсе подано 177 заявок, в том числе из Санкт-Петербурга и Республики Беларусь. Конкурс пройдет в очном и заочном форматах. Творческие работы будут оцениваться в нескольких номинациях: инструментальное исполнительство, ансамбль, вокальное исполнительство, художественное слово и театральное искусство.

Жюри в номинации «Инструментальное искусство» возглавит композитор, член «Российского музыкального союза», лауреат Всероссийских и международных конкурсов, заслуженный артист РФ, пианист Александр Бисеров. В состав жюри также войдут другие известные деятели культуры и искусства.