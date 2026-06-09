В Серпуховском музее пройдет лекция о влиянии пространства на этикет

14 июня в Серпуховском историко-художественном музее в рамках выставки «Импрессионизм с русской душой» состоится лекция-интерактив «Дом, усадьба, город: этикет пространства». Лекция посвящена исследованию влияния окружающей среды на манеры и привычки человека.

Участники встречи рассмотрят живописные произведения, представленные на выставке, и заглянут за художественные образы, чтобы увидеть живую повседневность ушедших эпох и понять правила этикета, действовавшие в различных социальных пространствах.

Эксперт по этикету Оксана Яковлева расскажет о сельской жизни, основанной на определенных нормах и традициях. Гости узнают, почему усадебная жизнь формировала особую культуру сдержанности, размеренности и чуткого внимания к деталям, а также как городская среда задавала собственный ритм общения и требовала от жителей строгого соблюдения негласных правил поведения.

Посетители обсудят разные модели поведения и проведут параллели между нормами этикета прошлого и современности. Слушатели узнают, каким образом пространство влияет на повседневные привычки, манеру общения и восприятие окружающих людей.

Начало лекции в 15:00. Возрастное ограничение — 16+.

Подробная информация размещена на сайте Серпуховского историко-художественного музея.