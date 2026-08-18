В Серпуховском музее пройдет интерактивное занятие о символах России

22 августа в Серпуховском историко-художественном музее пройдет интерактивное занятие «Овеянные славой символы России». Оно направлено на то, чтобы напомнить детям о важности исторического наследия страны. Занятие посвящено изучению государственных символов, которые отражают историю, культуру и великие подвиги России.

В рамках интерактивной программы дети узнают истинное значение главных символов России, познакомятся с миром геральдики и историей создания первых гербов и флагов. Они также изучат традиции и строгие правила, связанные с этими почетными знаками.

В завершении занятия состоится творческий мастер-класс по созданию уникального герба своей семьи.

Начало занятия запланировано на 13:00. Возрастное ограничение: 6+.

Подробная информация размещена на сайте Серпуховского историко-художественного музея.