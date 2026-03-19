В Серпуховском музее пройдет интерактивное занятие для детей

21 марта в Серпуховском историко-художественном музее состоится детское интерактивное занятие «Точки и мазочки. Импрессионизм». Мероприятие организовано Министерством культуры и туризма Московской области. Оно познакомит детей с импрессионизмом и техникой живописи.

Юные посетители узнают о знаменитых картинах и их авторах, а также превратятся в художников-экспериментаторов. Ребята узнают главный секрет импрессионистов: почему они наносили краски на холст отдельными точками и быстрыми мазками, не смешивая их на палитре.

Кроме того, участники будут выполнять задания на внимательность и увидят, как из простых цветовых пятен рождаются свет, воздух и движение. В завершение занятия юные художники создадут свои маленькие шедевры в технике свободного мазка.

Начало мероприятия запланировано на 11:00. Возрастное ограничение: 6+.

Подробная информация и регистрация участников доступны на сайте Серпуховского историко-художественного музея: https://serpuhov-museum.ru/sobitiya/interaktivnoe-zanyatie-tochki-i-mazochki-impressionizm/?ysclid=mmxbahuv1t278813932.