Историческую экскурсию проведут в Серпухове 25 июля

В Серпуховском историко-художественном музее 25 июля состоится экскурсия по новой экспозиции. Посетители смогут ознакомиться с археологическими находками, уникальными артефактами и узнать о исторических личностях, связанных с Серпуховом.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, в центре экспозиции будет объемный макет Серпуховского каменного Кремля. Он защищал южные рубежи Московского государства. Участникам экскурсии покажут найденные на территории города женские украшения и предметы быта, которые рассказывают о повседневной жизни серпуховичей столетия назад. Также будут представлены артефакты с Соборной горы.

О духовной традиции Серпухова расскажут уникальные рукописи, предметы ювелирного искусства из ризниц Высоцкого и Владычного монастырей и панагия XVIII века с миниатюрой «Богоматерь Знамения».

Начало экскурсии запланировано на 13:00. Возрастное ограничение: 6+.

Подробнее об экскурсии можно узнать на сайте Серпуховского историко-художественного музея.