В Серпуховском музее пройдет выставка о жизни Николая Новикова

В витрине особняка Мараевых Серпуховского историко-художественного музея открылась выставка, посвященная жизни и деятельности Николая Ивановича Новикова — выдающегося деятеля эпохи русского Просвещения. Министрство культуры и туризма Московской области подчеркивает значительный вклад Николая Новикова в развитие книжного дела в России во второй половине XVIII века.

Николай Новиков был журналистом, издателем, критиком и общественным деятелем. Он собирал древности и стал одной из крупнейших фигур эпохи Просвещения в России. Новиков организовал издание многотомной «Древней российской вивлиофики», включающей редкие памятники из истории Древней Руси. Кроме того, он инициировал составление крупнейшего русского рукописного собрания алхимической литературы, известного как Герметическая библиотека.

На выставке можно узнать о роли Новикова в Комиссии депутатов по составлению проекта нового Уложения — важнейшем государственном начинании эпохи Екатерины II. Работа в комиссии позволила ему узнать все стороны российской жизни и обратить на это внимание императрицы.

Выставка будет работать до 31 мая. Более подробную информацию можно найти на сайте Серпуховского историко-художественного музея: https://serpuhov-museum.ru/vistavki/n-i-novikov-izdatel-prosvetitel-zhurnalist/.