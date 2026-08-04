Жители Подмосковья смогут проголосовать за лучшего участника литконкурса

С 20 по 31 июля в Серпуховском историко-художественном музее проходил конкурс для писателей. Он стал частью программы выставки «Подслушано у картин. Лямуан и Анже». Участники должны были написать рассказ или стихотворение, вдохновленные картинами из постоянной экспозиции музея.

Теперь результаты конкурса доступны на сайте Серпуховского историко-художественного музея. Проголосовать за понравившееся произведение можно в группе музея во «ВКонтакте» по ссылке и на странице.

Победителем станет работа, которая наберет больше всего голосов. Отдать свой голос можно до 6 августа. Награждение пройдет 8 августа на летней сцене музея в рамках фестиваля «Музей под звездами».