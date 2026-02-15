В Серпуховском музее отметят Широкую Масленицу

В воскресенье, 22 февраля, в Серпуховском историко-художественном музее пройдет празднование Широкой Масленицы, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Посетителей ждет насыщенная программа: тематические экскурсии по особняку Анны Мараевой — основному зданию музея, мастер-класс по росписи фигурок, уличные игры и забавы, угощение блинами и чаем. Гости узнают об истории праздника проводов зимы и его традициях.

Начало программ запланировано на 12:00, 13:30 и 15:30. Возрастное ограничение: 0+.

Билеты можно приобрести на сайте Серпуховского историко-художественного музея [https://serpuhov-museum.ru/sobitiya/shirokaya-maslenitsa/].

Кроме того, с 17 по 21 февраля можно заказать программу для организованных детских групп (6–10 лет) по телефону: +7 (985) 641-07-40.

Также в Министерстве культуры и туризма Подмосковья напомнили, что до 16 августа в музее работает выставка «Импрессионизм с русской душой». Она посвящена особому пути импрессионизма в России конца XIX – начала XX веков [https://imp.serpuhov-museum.ru/?ysclid=mlj68etne8152606251].